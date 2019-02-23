شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل خاسر بين دبا والإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل فريقا دبا الفجيرة والإمارات 1-1 بملعب الفجيرة، سجل دياباتي للصقور في الدقيقة 80، وعادل ياسر عبدالله لدبا بهدف من مخالفة خارج منقطة الجزاء في الدقيقة 90، وكان الحكم أحمد سالم احتسب ركلة جزاء ل«النواخذة» في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع، قبل أن يعود ويلغيها بعد اللجوء لتقنية الفيديو «الفار».
يعد التعادل خاسراً بين الفريقين، بعدما توقف رصيد دبا الفجيرة في المركز الأخير عند 5 نقاط، مقابل 12 للإمارات صاحب المركز الثالث عشر قبل الأخير.
وكان المغربي إدريس فتوحي أصيب مع نهاية الأول وعوضه أحمد راشد في صفوف دبا، وتمكن دياباتي من تسجيل هدف الافتتاح للصقور في الدقيقة 80بعد أن تابع كرة عكسية أخطأ ياسر عبدالله مدافع دبا في إبعادها، ولكن ياسر عبدالله أصلح الخطأ بتسجيل التعادل للمضيف من تسديدة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90، وكان عبدالله تعرض للشتم من أحد المشجعين بعد أن أبعد الكرة لعلاج أحد لاعبي الإمارات في الدقيقة 89، وبعد الهدف اتجه للمشجع وطلب منه السكوت.
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