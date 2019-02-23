العرياني وسيف النعيمي إلى طوكيو 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن منتخب الإمارات الوطني لرماية أصحاب الهمم من إضافة ميداليتين جديدتين إلى رصيده في بطولة «التسامح» كأس العالم لرماية أصحاب الهمم 2019 التي تنظمها للعام الرابع على التوالي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة بميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وحصل منتخبنا الوطني على برونزية الفرق وبرونزية الفردي ليصل رصيده إلى 7 ميداليات بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، في حين تأهل كل من عبدالله سلطان العرياني وسيف النعيمي للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

واستطاع أبطال منتخبنا الوطني للرماية بقيادة بطلنا الأولمبي عبدالله سلطان العرياني ومعه سيف النعيمي وعبدالله سيف العرياني الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات مسابقة البندقية الساكتون (ناري) لمسافة 50 متراً من وضع الرقود مختلط بتحقيق مجموع نقاط 1845.9 نقطة، كما نجح بطلنا عبدالله سلطان العرياني في فردي المسابقة في الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بتحقيقه مجموع نقاط 225,5 نقطة.

من ناحيته قال أحمد البلوشي مساعد مدرب منتخبنا الوطني إن ما حققه منتخبنا الوطني سيكون دافعاً وحافزاً لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات القادمة.

من ناحيته أعرب عبدالله إسماعيل الكمالي رئيس اللجنة العليا المنظمة عن سعادته بما تحقق من إنجاز لأبطال منتخبنا الوطني لرماية أصحاب الهمم بتحقيق 7 ميداليات وتسجيل رقم عالمي جديد رغم المنافسة الشديدة ومشاركة كل أبطال العالم، إضافة إلى تأهل كل من عبدالله سلطان العرياني وسيف النعيمي للمشاركة في دورة طوكيو البارالمبية 2020 وهي مسؤولية لاستمرار تحقيق البطولات مستقبلاً.