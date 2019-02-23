«أسد الهلال» يخيف طفلاً ويسعده

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

فاز الهلال في «الكلاسيكو السعودي» على حساب مضيفه الاتحاد جدة 2-صفر في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 52 نقطة بينما بقي «الإتي» في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

أقيمت المباراة في ملعب الجوهرة المشعة أمام 52 ألف متفرج، وبعد شوط خال من الأهداف تفوق فيه الهلال ميدانيا، استطاع الهلال في الشوط الثاني من إصابة مرمى الاتحاد في الدقيقة 67 عن طريق غوميز الذي استغل ركلة ركنية نفذها البديل الإيطالي جيوفينكو ولم تفلح محاولات الدفاعات الاتحادية في إبعادها لتجد الأسد الفرنسي«غوميز» جاهزا للاقتناص ورفع رصيده في صدارة الهدافين إلى 18 هدفا.

وعاد جيوفينكو لرسم طريق الهدف الثاني عندما مرر في الدقيقة 82 الكرة لسالم الدوسري الذي لم يتأخر في إتمام العملية بنجاح.

وشهدت المباراة فرحة الفرنسي غوميز المعتادة بعد الأهداف وهي الزحف كالأسد، لكن تصادفت فرحة الهداف الفرنسي مع وجود أحد الأطفال المكلفين بجلب الكرات، والذي وجد نفسه أمام غوميز فما كان منه إلا الهرب في لقطات تم رصدها بيد أن المهاجم الفرنسي استدرك الموقف بعد نهاية المباراة، وذهب نحو الطفل وقدم له التيشرت الخاص به، ليخيفه ويسعده في نفس الوقت.

وتعهد الحارس الاتحادي فواز القرني بمسح الصورة عندما يلتقي الاتحاد غريمه الأهلي في الجولة 22 موضحا: «لا يوجد لنا أعذار تقبل أمام مدرج الاتحاد،يجب أن نخرج من الأزمة ونحقق الانطلاقة للمصالحة».