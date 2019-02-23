كفيتوفا وبليندا تتنافسان على لقب دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التشيكية بترا كفيتوفا، المصنفة ثانية، المباراة النهائية لدورة دبي الدولية للتنس بفوزها أمس، على التايوانية هسيه سو وي، في مباراة ماراثونية من ثلاث مجموعات، 3-6 و6-2 و6-4.

وكانت كفيتوفا أحرزت لقب دورة دبي عام 2015، وستقابل في النهائي السويسرية بليندا بنتشيتش الفائزة على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة سادسة، والتي كانت تسعى إلى إحراز اللقب للسنة الثالثة توالياً.

وصرحت كفيتوفا بعد فوزها: «كانت المباراة صعبة جداً، ولم تقدم وي أي شيء مجاناً. أنا سعيدة حقاً لأنني استطعت العودة إلى المجموعة الثانية».

وتابعت: «بصراحة أنا متعبة قليلاً، غداً (اليوم) المباراة النهائية، ولا أعرف كيف سأستعيد لياقتي. آمل أن تكون لدي بضع ساعات لأقوم بشيء ما».