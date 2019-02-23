العين والنصر يطمحان لفوز استعادة المعنويات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:علي نجم

يسدل الستار على مباريات الأسبوع السادس عشر من دوري الخليج العربي بإقامة مواجهتين، يبرز فيهما لقاء العين مع النصر، بينما يواجه عجمان ضيفه الفجيرة.

سيكون النصر هدفا لفريق العين وصيف الترتيب (32 نقطة) حين يستقبل على أرض استاد هزاع بن زايد ضيفه «العميد» العاشر (16 نقطة) في الثامنة والربع مساء اليوم.

يمني العين النفس بتحقيق النصر الذي يصالح به جماهيره الحزينة على خسارة المرحلة السابقة أمام الظفرة بثلاثية نظيفة، إلى جانب التمسك بفرصة المنافسة على القمة، بعدما تعرف إلى ما آلت إليه مباراة أمس بين الشارقة وشباب الأهلي.

وسيحتاج المدرب الجديد الإسباني جاريدو إلى صنع بصمته الأولى مع «الزعيم»، عبر علاج السلبيات التي وضحت أمام الظفرة، وأدت إلى خسارة الفريق الثالثة هذا الموسم.

وسيحذر العين من خطورة المنافس الذي وإن كان أضاع طريق النصر في المباريات الثلاث الأخيرة، إلى جانب وداع مسابقة الكأس ودوري أبطال آسيا، إلا انه يبقى من الفرق القوية. وسيأمل الفريق الأزرق بأن يحقق النصر الأول في حقبة مدربه الإسباني بينات، بعدما فشل في ذلك خلال أربع مباريات على مستوى المسابقات الثلاث في الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أبطال آسيا.

وفي اللقاء الثاني، وبعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في الجولات الأربع الأخيرة، وفرض فيها التعادل على المنافسين، سيتطلع فريق عجمان سابع الترتيب العام إلى تحقيق فوزه الأول منذ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حين يستقبل على أرض استاد راشد بن سعيد ضيفه الفجيرة المتعثر (13 نقطة).

وسيحاول عجمان استغلال حالة التوهج التي يمر بها، من أجل تحقيق الفوز ونيل النقاط الثلاث التي يرفع بها غلته إلى 23 نقطة، حتى يثبت موقعه في النصف الأول من الجدول.

ويعتمد الفريق البرتقالي على تحركات البرازيلي فاندر فييرا، ومعه الهداف العائد إلى لغة هز الشباك السنغالي تيام، بينما سيكون على المغربي عادل هرماش ضبط إيقاع وسط الميدان.

ولن يرضى الفجيرة بخسارة جديدة، بعدما سقط في الجولة السابقة بخماسية نظيفة أمام الجزيرة في أول اختبار للفريق في فترة المدرب المواطن عبدالله مسفر.

وعانى الفريق حالة من التراجع والانحدار في آخر 8 جولات التي لم يحصد خلالها سوى نقطتين من تعادلين مع الوحدة والظفرة، علما بأن الفوز الأخير ل«الذئاب» كان على حساب دبا الفجيرة بهدفين مقابل هدف في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.