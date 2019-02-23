«ضامن» يُهدي حمدان بن راشد بطولة جبل علي للسرعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: عصام هجو

برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أقيم السباق التاسع في مضمار جبل علي أمس بحضور 10 آلاف متفرج من رواد المضمار العائلي، والذي حمل اسم سباق الوصل وشهد مشاركة 96 خيلاً وبلغ مجموع جوائزه مليوناً و435 ألف درهم، وتقدم حضور السباق المهندس شريف الحلواني نائب المدير العام ومدير مضمار جبل علي والمهندس محمد سعيد الشحي مدير إسطبلات جبل علي المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات الراعية للسباق والملاك والمدربين.

وحفل السباق التاسع بالعديد من المفاجآت، وافتتح «براق» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الانتصارات وفاز الشوط الأول بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب جان دي روال، وبلغت جائزة الشوط العربي 70 ألف درهم برعاية بنك الإمارات دبي الوطني.

وفي الشوط الثاني، كانت الكلمة المسموعة للحصان «كاراجنسكي» لناصر عسكر بقيادة الفارس تاج أوشي بإشراف المدرب ساتيش سيمار الذي نجح في تحقيق فوز درامي على المرشح الأول «كومبليانس» الذي فقد الصدارة في الأمتار الأخيرة لمصلحة بطل شوط الشعفار للاستثمار الذي بلغت جائزته 75 ألف درهم، وعقب نهاية الشوط الثاني قام سيف الشعفار بتتويج الحصان البطل.

وكان «إرادتي» لنقابة بورسلي اسماً على مسمى عندما انتزع المركز الأول من «المشرف» في آخر الأمتار، عندما انطلق من وسط الخيول ووضع أقدامه على الصدارة محققاً بطولة الشوط الثالث الذي جرى سباقه برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، وتألق «إرادتي» بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب راشد بورسلي الذي فجر ثاني مفاجآت السباق.

ونال الحصان «منتسرات» لأحمد غليطة المهيري بطولة شوط جبل علي ستيكس بقيادة الفارس رويتسون فرينش والمدرب سانديب جاداف ونال جائزة المركز الأول البالغ قدرها 300 ألف درهم من إجمالي الجائزة البالغ 500 ألف درهم، وكان هذا الشوط برعاية مميزة من مزارع شادويل.

وفي الشوط الخامس فاز «جافروش» لفريق البيت المتوحد بقيادة الفارس اليون هنريك وإشراف المدرب مصبح المهيري وكان الشوط الخامس برعاية الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين وبلغ إجمالي الجوائز 90 ألف درهم.

وفي الشوط السادس كانت الكلمة المسموعة للحصان «ضامن» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وهو شوط بطولة جبل علي للسرعة، وفاز «ضامن» بقيادة الفارس جيم كرولي وإشراف المدرب مصبح المهيري، وتسلم سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة البطل «ضامن» من المهندس شريف الحلواني حيث نال 300 ألف درهم من إجمالي الجائزة البالغ قدرها 500 ألف درهم.

وفي الشوط السابع والأخير فاز الحصان «شيس ماستر» لجلاكسي للسباقات وحقق معه المدرب مصبح المهيري الهاتريك في سباق أمس إذ قاد 3 خيول لإحراز المركز الأول، وكانت المرة الأخيرة بقيادة الفارس «بن كورتيس»، وجرى سباق الشوط الأخير برعاية بنك دي التجاري وبلغ مجموع جائزته 100 ألف درهم.

وفي الترشيحات، لم ينجح أحد في تحقيق الترشيح 7 من 7 أو 6 من 7 أو 5 من 7 وأفضل نتيجة حققها 6 مرشحين وكانت 4 من 7 ونال كل واحد منهم 2000 درهم وحقق 203 مرشحاً نتيجة 3 من 7 وتم اختيار 62 شخصاً منهم وتسلم كل واحد منهم 500 درهم.

وكسر السيريلانكي اودني راناسينغ سيطرة أبناء الجالية الباكستانية على سيارة جبل علي وفاز بالسيارة التاسعة، ويعمل اودني فني سيارات ثقيلة في دبي.

وقام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل بتكريم نجمي السباق الثامن وهما الفارس وليام لي والمدرب سانديب جاداف لتألقهما في السباق الثامن الذي جرى قبل أسبوعين.



شكر وتقدير إلى أحمد بن راشد

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توجه سيف الشعفار ممثل الشعفار للاستثمار في سباق أمس، بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم راعي المضمار الأصفر بمناسبة نجاح سباقات الموسم الحالي، وقال إن رعاية الشعفار للاستثمار للشوط الثاني أمس تعتبر آخر رعاية لمجموعة الشعفار للاستثمار في الموسم الحالي 2018-2019، وقال: «كل الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد واللجنة المنظمة على إتاحتها الفرصة للشعفار للاستثمار للتواجد في الرعاية خلال ستة سباقات في الموسم الحالي، وأتمنى نجاح ما تبقى من سباقات في الموسم الحالي»

وتوجه يوسف الشامسي المدير التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على إتاحته الفرصة لتواجد البنك ضمن الرعاة في ستة سباقات، وأشاد الشامسي بجمهور جبل علي والأجواء الرائعة خلال السباقات، كما أشاد بجهود اللجنة المنظمة وما تبذله من جهود خلال السباقات، وقال: «سنعمل على رعاية أشواط أكبر في الموسم القادم، وأتذكر أن أول شوط رعيناه في جبل علي كانت بطولته من نصيب سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وسعادتنا كانت كبيرة بذلك».

وحرص المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي على تهنئة جميع الفائزين في مختلف أشواط سباقات أمس، وتوجه بتهنئة خاصة من مضمار جبل علي إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي ظفر لسموه الحصان «ضامن» ببطولة الشوط السادس برعاية ديرنزتاون.



بورسلي يهدي إنجاز «إرادتي» لدولة الكويت



أهدى راشد بورسلي فوز الحصان «إرادتي» بلقب الشوط الثالث إلى دولة الكويت بمناسبة احتفالاتها باليوم الوطني الثامن والخمسين، وقال: «بلاشك فوز «إرادتي» بهذه الطريقة المثيرة يعتبر إنجازاً كبيراً وأسعدنا كثيراً».

وكان «إرادتي» لنقابة بورسلي قدم أداء جيداً وانتزع المركز الأول في الأمتار الأخيرة بقيادة الفارس برناردو بينيرو، وإشراف المدرب راشد بورسلي الذي قدم نتائج مميزة في هذا الموسم.