بينات: التحكيم يعاندنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الإسباني بينات سان خوسيه، مدرب النصر، إنه يعلم تماماً قوة العين، لكن «العميد» سيذهب إلى استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، من أجل تحقيق الفوز وكسر سلسلة النتائج غير الجيدة للفريق.

وقال المدرب الإسباني: «عدم التوفيق يلازمنا خلال الفترة الماضية. فريقنا يقدم أداء جيداً، ولكن بعض القرارات التحكيمية الغريبة تتسبب في حرمان الفريق من حقه في الفوز، أو التعادل على أقل تقدير، مثل هدف التعادل الذي تم إلغاؤه في الوقت بدل الضائع من مباراة الشارقة».

وتابع: «أثبتت الإعادة صحة الهدف أمام الشارقة. وآسيوياً قرر الحكم الياباني احتساب ضربة جزاء لصالح فريق باختاكور، ليس لها أساس من الصحة تماماً، كل هذه القرارات كفيلة بأن تغير نتيجة المباريات، وتُظهر الفريق بصورة سلبية، ولكن أثق تماماً في قدرة اللاعبين على تجاوز هذه الظروف والتغلب عليها».

وأكد المدافع اللبناني جوان العمري، أن اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم لتحقيق الفوز، ولكن بعض الأخطاء البسيطة نتيجة قلة التركيز في بعض أوقات المباراة تكلف الفريق الكثير، إضافة إلى سوء الحظ الذي يلازم الفريق في المباريات السابقة.