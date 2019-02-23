خورفكان يهزم التعاون ويستعيد الصدارة مؤقتاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:نزار جعفر، وعلي البيتي

اعتلى خورفكان عرش الصدارة مجدداً في أعقاب الفوز على مضيفه التعاون 2-0، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس، على ملعب الأخير في ختام مواجهات الدور الأول لدوري الهواة. وسيطر أبناء الخور على مجريات الشوط الأول الذي انتهى بتقدمهم بهدفين أحرزهما عادل جمال في الدقيقة 3، والبرازيلي رود ريجو في الدقيقة 41، وبهذا الفوز يرفع خورفكان رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول.

على ملعبه مصفوت واصل مسافي زحفه نحو المقدمة بالفوز على أصحاب الأرض 3-2، بعد مباراة ماراثونية مثيرة سجل فيها لمسافي محمد سعيد في الدقيقة 11، وإسلام خلافة في الدقيقة 34، والإيفواري يالي جوني في الدقيقة 75، فيما أحرز هدفي مصفوت عبدالله لافتيه في الدقيقة 49، ومحمد البلوشي في الدقيقة 86، وبهذا الفوز يرفع مسافي رصيده إلى 15 نقطة.

وعلى ملعب العربي كان التعادل 1-1 من نصيب أصحاب الأرض والذيد، بعد مباراة متكافئة. وافتتح الذيد التسجيل عن طريق البرازيلي ألسكندر في الدقيقة 17، وأحرز عبدالله الكعبي هدف التعادل للعربي في الدقيقة 34.

وتختتم الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري الأولى مساء اليوم، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى حتا مع الحمرية في الساعة الخامسة والنصف مساء، والثانية العروبة ودبا الحصن في الثامنة مساء.

ويحل العنابي ضيفاً على السماوي في مباراة من العيار الثقيل، وقمة يحصل الفائز فيها على أكثر من ثلاث نقاط، وهي مباراة تهم نتيجتها إلى جانب طرفيها العروبة وخورفكان والفرق الطامحة إلى الصعود، ويبدو هناك أكثر من قاسم مشترك بين الفريقين في اللقاء فكلاهما لديه 15نقطة.

ويمتلك حتا صاحب الأرض والضيافة، رغبة كبيرة ودوافع متعددة لتحقيق الفوز، ويفقد جهود مدافعه محمود قاسم في مباراة اليوم، ويعول نيناد مدرب الفريق السماوي على البرازيلي لوان، هداف الإعصار برصيد سبعة أهداف، وعلى جلمار إلى جانب لاعبي الخبرة في الفريق، وعلى سلاح الأطراف في وجود لاعبين يمتلكون السرعة والقدرة على المراوغة وعكس الكرات أمام المرمى، وعلى مراس حارس المرمى والمخضرم محمود حسن في الدفاع.

ولم يفز حتا على العروبة، كما تعادل مع خورفكان، وهما منافسان مباشران.

ويرغب حتا في الفوز على الحمرية ليؤكد قدرته على هزيمة المنافسين المباشرين في انتظار مواجهات الدور الثاني. وعلى الجانب الآخر فالحمرية يتطلع إلى الفوز وتعادل في الجولة الماضية مع العروبة والعنابي، ومثل حتا لم يفز على المنافسين المباشرين، فقد تعادل مع العروبة وخسر من خورفكان، وفي حال فاز في لقاء اليوم فإنه سيحقق أول انتصار على حساب منافس مباشر.

وشهدت نتائج الحمرية تراجعاً في الجولات الأخيرة فقد تعادل مع مسافي ثم العروبة على التوالي، وقبلها كان قد خسر من خورفكان، وآخر فوز حققه كان على حساب الذيد.

ويمتلك مدرب العنابي أكثر من عنصر يمكنه حسم المواجهة، غير أن الأنظار ستكون مسلطة على ماركوس وتوماس اللاعبين البرازيليين بالذات، لأنهما حتى الآن لم يضعا بصمتهما مع الفريق.

وبمربح تقام قمة أخرى بين العروبة ودبا الحصن، والطرفان يطمحان إلى الفوز بها، ودعم موقفهما في صراع الصعود، فالعروبة متصدر الترتيب برصيد 17نقطة وعينه على النقطة 20، واختتام الدور الأول في القمة، ويمتلك العروبة لاعبين شباباً جيدين، إلى جانب عناصر الخبرة وهم محل رهان المدرب غازي الغرايري في لقاء اليوم.

أما دبا الحصن فقد شهدت نتائجه طفرة كبيرة، وحقق انتصارات مهمة مؤخراً قذفت به إلى المركز السادس متساوياً مع مسافي الخامس، ولكل 12نقطة، وفوزه يوصله إلى 15نقطة، وسيكون قريباً جداً من فرق المقدمة، خاصة إذا خدمته نتائج الجولة.

وأثبت دبا الحصن أنه فريق بإمكانه تحقيق نتائج إيجابية في مواجهة المرشحين للصعود، فقد تعادل مع الحمرية وحتا، وفي حال تعادل أو فاز على العروبة، فإنه سيكون حصل على نتائج جيدة أمام المرشحين للصعود، وهذا يمنحه دفعة كبيرة وأملاً في المنافسة على الصعود.