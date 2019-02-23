«الملك» يجتاز «الفرسان» ويقترب من اللقب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو

واصل الملك الشرقاوي سلسلة انتصاراته بالفوز الغالي والمهم على شباب الأهلي 2-صفر أمس في الجولة السادسة عشرة من دوري الخليج العربي.

وشهدت المباراة أجواء رائعة في استاد خالد بن محمد الذي امتلأ عن آخره، وكان هناك نفس «بطولة»، لأن الفوز على شباب الأهلي يعد هو الطريق الأكثر صعوبة إلى دربها.

وحمل الفوز الطابع البرازيلي بهدفين سجلهما البرازيلي ويلتون في الدقيقة 73 بعد تمريرة رائعة من الحسن صالح، وإيجور كورنادو من ضربة جزاء ارتكبها ماجد حسن على سيف راشد في الدقيقة 80 وأثارت الكثير من الجدل رغم اللجوء إلى «الفار».

وقال أروابارينا مدرب شباب الأهلي: أتواجد في دوري الإمارات منذ 3 سنوات وفي كل مباراة يديرها عمار الجنيبي يدفعني للشك في مقدرته على إدارة المباريات الكبيرة.من جهته، اعتبر الحسن صالح أن الشارقة واثق الخطى يمشي ملكاً نحو تحقيق طموحه.

رفع الشارقة رصيده إلى ٤٠نقطة وابتعد بفارق 8 نقاط عن العين الذي يلعب اليوم مع النصر في ختام المرحلة 16، وتجمد رصيد شباب الأهلي الذي قدم مباراة كبيرة وكان الأخطر فرصا عند ٢٩ نقطة.

وبهذا الفوز يصبح الشارقة محافظا على الانفراد بالصدارة منذ بداية الموسم من دون خسارة وخرجت جماهير الشارقة سعيدة ومنتشية بالفوز الغالي والمهم أمام أكثر من خمسة آلاف متفرج.