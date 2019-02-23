انطلاقة رائعة لـ «دولية» سلطان بن زايد لالتقاط الأوتاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت بطولة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولية لالتقاط الأوتاد في نسختها الثامنة التي ينظمها نادي تراث الإمارات في قرية بوذيب العالمية للقدرة بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي بمشاركة فرسان من دولة الإمارات وبريطانيا وألمانيا والمغرب والبحرين.

وتوّج عبدالله محمد جابر المحيربي، المدير التنفيذي للخدمات المساندة في نادي تراث الإمارات، ومحمد مهير المزروعي مدير إدارة قرية وإسطبلات بوذيب للفروسية، الفائزين في أشواط اليوم الأول للبطولة، حيث حصد المركز الأول في مسابقة الرمح للفردي الفارس برادلي كليفورد من بريطانيا ونال الميدالية الذهبية، فيما حل في المركز الثاني الفارس جيري واتكنز «المملكة المتحدة»، وجاء في المركز الثالث حسين سلمان «البحرين». وفي مسابقة الرمح للفرق حصد المركز الأول فريق المغربي وحل الفريق الإماراتي في المركز الثاني، فيما حصل على المركز الثالث مملكة البحرين.

وفي مسابقة حلقتين ووتد فأحرز المركز الأول الفارس سيف الجنيبي من الإمارات وجاء في المركز الثاني الفارس حيدر محمد من البحرين، فيما حل ثالثاً الفارس سلطان الجنيبي من الإمارات.

أما في مسابقة التتابع فحل في المركز الأول الفريق الإماراتي، فيما حل الفريق البريطاني في المركز الثاني والفريق المغربي ثالثاً.

وحصل الفريق الإماراتي على المركز الأول في المجموع العام لمنافسات اليوم الأول، تلاه الفريق المغربي، ثم الفريق البحريني.

وكانت مسابقات أمس الأول قد شهدت تنافساً عالياً بين المشاركين، أظهر التقارب الكبير في المستويات للأفراد والفرق، ما حدا بلجنة التحكيم اللجوء إلى شوط التمايز في الأشواط الثلاثة الأولى لتحديد الفائزين النهائيين بالمراكز الأولى.

وفي ختام اليوم الأول للبطولة وجهت اللجنة المنظمة الشكر لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لرعايته واهتمامه بتطوير رياضات الفروسية المختلفة، ومنها التقاط الأوتاد التي جاءت بصورة راقية ومميزة.