الجوية يتفوّق والشرطة يتعثر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز فريق القوة الجوية على الطلبة 2-1، ضمن الجولة 18 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وتقدم الطلبة عبر مروان حسين، إلا أن الجوية تمكن من قلب النتيجة لصالحه بهدفي سامح سعيد، والنيجيري سولومون وليامز.

وبالنتيجة ذاتها، فاز نفط ميسان على نفط الجنوب، وسجل لنفط ميسان وسام سعدون ومهدي داغاغليه، فيما سجل وسام مالك، هدف نفط الجنوب من ركلة جزاء، كما فاز أمانة بغداد بنفس النتيجة على الميناء، وسجل لأمانة بغداد مصطفى كريم وسجاد حسين، وللميناء مصطفى هادي.

وفاز السماوة على مضيفه النجف بهدف حسين يونس، وحسم التعادل السلبي، لقاء المتصدر الشرطة، والوصيف الكرخ، وكذلك مباراة الصناعات الكهربائية والكهرباء.