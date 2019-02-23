جوائزه 410 آلاف درهم 87 خيلاً تتنافس في سباق كأس حاكم الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

تنطلق اليوم بنادي الشارقة للفروسية والسباق منافسات سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، في ختام موسم سباقات النادي، ويشهد مشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي، حيث يشارك في السباق 87 جواداً، وتبلغ قيمة جوائز السباق 410 آلاف درهم.

ويقام السباق بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للسباق.

وسيكون الشوط الرابع هو الرئيسي شوط كأس صاحب السمو حاكم الشارقة وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي بعمر 4 و5 سنوات فقط، لمسافة 1700م، وتبلغ جوائز هذا الشوط 250 ألف درهم، كما يبلغ عدد الخيول المشاركة فيه 9 جياد.

وستكون البداية بالشوط الأول وهو شوط جراند كلاسيك لونجين المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من الإنتاج المحلي بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1200م، ويبلغ عدد الخيول المشاركة 16جواداً.

أما الشوط الثاني «جراند كلاسيك لونجين للسيدات» فخصص للخيول العربية الأصيلة المصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1200 م، وتبلغ عدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 16 جواداً.

وسيكون الشوط الثالث «لونجين كونكويست كلاسيك» وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المصنفة بعمر أربع وخمس سنوات، لمسافة 1700 م، ويبلغ عدد الخيول المشاركة 16 جواداً.

أما الشوط الخامس «لونجين كونكويست» وهو شوط مخصص للخيول المهجنة المصنفة بعمر ثلاث سنوات فأكبر، لمسافة 1200م، كما يصل عدد الخيول المشاركة 16 جواداً.

أما الشوط السادس والأخير فهو شوط ماراثون الشارقة شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر خمس سنوات فما فوق، لمسافة 2700م، وتبلغ عدد الخيول المشاركة فيه 14 جواداً.