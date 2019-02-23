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كلوب يشيد بسولسكاير

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ، ثقته بأن النرويجي أولي غونار سولسكاير، سيحتفظ بمنصبه كمدرب لمانشستر يونايتد في الموسم المقبل؛ وذلك قبل يوم من اللقاء المرتقب بينهما في الممتاز لكرة القدم غداً الأحد.
وأبدى كلوب ثقته بأن النرويجي سيبقى في ملعب أولد ترافورد، وقال: إنه «يتمتع بالقدرة والحظ في الوقت الراهن، الآن هو في سدة المسؤولية، ولا شك بأنه سيكون المدرب في العام المقبل أيضاً، هذا أمر واضح».
وتابع: «هل يمكنكم تخيل وضع يقال فيه (سنحضر مدرباً آخر؟)»، معتبراً بأن سولسكاير، الذي دافع عن ألوان يونايتد كلاعب بين عامي 1996 و2007 «يستحق (أن يكون المدرب) بنسبة 100 في المئة، قام بكل ما يجب القيام به؛ ليكون ناجحاً مع الفريق».

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