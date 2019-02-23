شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يشيد بسولسكاير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، ثقته بأن النرويجي أولي غونار سولسكاير، سيحتفظ بمنصبه كمدرب لمانشستر يونايتد في الموسم المقبل؛ وذلك قبل يوم من اللقاء المرتقب بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غداً الأحد.
وأبدى كلوب ثقته بأن النرويجي سيبقى في ملعب أولد ترافورد، وقال: إنه «يتمتع بالقدرة والحظ في الوقت الراهن، الآن هو في سدة المسؤولية، ولا شك بأنه سيكون المدرب في العام المقبل أيضاً، هذا أمر واضح».
وتابع: «هل يمكنكم تخيل وضع يقال فيه (سنحضر مدرباً آخر؟)»، معتبراً بأن سولسكاير، الذي دافع عن ألوان يونايتد كلاعب بين عامي 1996 و2007 «يستحق (أن يكون المدرب) بنسبة 100 في المئة، قام بكل ما يجب القيام به؛ ليكون ناجحاً مع الفريق».
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يشيد بسولسكاير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.