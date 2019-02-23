انطلاقة قوية ومثيرة لبطولة رأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، انطلقت أمس بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الخامسة، في الصالة الرياضية بمنطقة رأس الخيمة التعليمية.

شهدت منافسات اللاعبين (بدون بدلة) إقبالاً واسعاً من مختلف فئات اللاعبين من الناشئين والكبار والأساتذة في مشهد يؤكد مستوى البطولة المتميز، فضلاً عن الحضور الجماهيري والرسمي الواسع، الذي تقدمه أحمد يوسف درويش النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وحسن إبراهيم العيسى رئيس نادي الإمارات سابقاً، وعبدالله سالم الزعابي الأمين العام لاتحاد الرماية، ونايف جكا عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، وعبدالله العبار رئيس الأنشطة الرياضية في نادي رأس الخيمة.

وتصدر نادي العين ترتيب الأندية العام في البطولة بإجمالي 120 نقطة، فيما اشترك في المركز الثاني كل من نادي رضا منفردي البحريني بإجمالي 90 نقطة، والنادي الإيراني آرتي سوافي.

من جانب آخر، شهدت منافسات اليوم الأول توزيع 23 ميدالية ذهبية، و17 فضية و11 برونزية، والتي تقاسمها اللاعبون من مختلف الجنسيات بصعودهم إلى منصة تتويج البطولة.

وتحظى بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو بأهمية استراتيجية بالنسبة للاعبي الجوجيتسو على المستويات المحلية والدولية كونها آخر فرصة للاعبين ضمن الموسم الرياضي 2018-2019 لرفع نقاط تصنيفهم العام وفق التصنيف الدولي المعتمد لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو، قبل الوصول إلى بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي ستنطلق في أبريل/ نيسان المقبل.

وأكد أحمد يوسف درويش النعيمي أن «ما نشهده في البطولة يؤكد مستوى التميز الذي وصلت إليه بطولة رأس الخيمة، والإقبال الواسع من اللاعبين من مختلف الجنسيات والمستويات».

وقال يوسف عبدالله البطران: «برهنت بطولة رأس الخيمة الدولية للعام الخامس على التوالي أنها محطة مهمة في مسيرة اللاعبين على المستويين المحلي والدولي».

وأضاف البطران أن إمارة رأس الخيمة أصبحت وجهة رئيسية ضمن الأجندة السنوية لبطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو، نظراً لكون البطولة تقام بنسختها الخامسة، وتلقى اهتماماً كبيراً من جميع فئات المجتمع، بدليل الزيادة المطردة في أعداد المشاركين عاماً بعد عام، على ضوء الاستراتيجية التي ينتهجها الاتحاد بالتوسع الجغرافي في سبيل نشر اللعبة وتعزيز حضورها.

وأشار البطران إلى أن المنافسات ارتقت إلى مستويات جديدة بالنظر إلى طبيعة المنافسات واللاعبين المتزايدة أعدادهم لنيل الميداليات الملونة والحصول على نقاط التصنيف المعتمدة لدى الاتحاد، باعتبارها آخر بطولة دولية ضمن الموسم الرياضي 2018 - 2019.

وتوجه البطران، بالشكر والامتنان لسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، لرعايته الكريمة لهذه البطولة ودعمه لرياضة الجوجيتسو، مؤكداً أن استضافة إمارة رأس الخيمة لهذه البطولة تعزز من حضور وانتشار رياضة الجوجيتسو في شتى أنحاء الدولة.

من جهته، أعرب اللاعب حذيفة الذبياني لاعب فريق نادي عجمان، وزن 66 كيلوجراما، فئة الحزام الأزرق، عن فخره بالفوز بالذهبية في أول مشاركه له (بدون بدلة) وببطولة رأس الخيمة الدولية بشكل عام.

أما اللاعب، أحمد علياني من نادي شباب الأهلي، الذي يشارك في فئة الأساتذة فقد أكد أن مشاركته كانت قوية مقارنة بالسنوات الماضية، وأشار إلى أن التدريب المستمر، يدعم اللاعبين في التعامل مع منافسيهم، والوصول إلى منصات التتويج باستخدام عنصر الخبرة، ووضع هدف واحد يتمثل في التميز والفوز.

وعلى هامش منافسات اليوم الأول من بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو نظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو دورة تدريبية للحكام، الذين قدموا محاضرات نظرية وعملية، بقيادة عبدالله سالم الزعابي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد بالإنابة، والتي ركزت على تعريف الحكام المشاركين بآخر المستجدات المرتبطة بقوانين اللعبة، والأخطاء الشائعة والهفوات التحكيمية التي يتوجب تفاديها.