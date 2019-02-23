«مثيكال» يفوز ببطولة زعبيل و«ديفاين إيميدج» تُتوج ب «الأوكس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد عزت

تمكن الجواد «مثيكال ماجيك» لجودلفين، من التتويج ببطولة زعبيل للميل في الشوط الخامس الذي جرى في السباق الثامن من كرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم أمس الأول، على مضمار ميدان العالمي.

وخصصت هذه البطولة التي تقام بنسختها النسخة الثالثة عشرة، للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثانية على المسار العشبي لمسافة 1600 متر، وبلغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار.

وحقق «مثيكال ماجيك» البالغ 5 سنوات، فوزه بعدما قاده الفارس وليام بيوك لقطع مسافة الشوط في زمن بلغ 1:36:39، بفارق 3 أطوال، علماً بأن «مثيكال ماجيك» يشرف عليه المدرب شارلي أبلبي. وتضمن السباق الكرنفالي الثامن، 6 أشواط مجموع جوائزها مليوناً و105 آلاف دولار تكفلت بها الطاير للسيارات، التي تعد أحد أهم رعاة سباقات الخيل.

وشهد الحفل ثلاث بطولات مهمة هي زعبيل مايل «جروب2»، وأوكس الإمارات للمهرات بعمر ثلاث سنوات «جروب 3»، ودبي ملينيوم ستيكس «جروب3»، وجميعها على الأرضية العشبية، وبقية الأشواط الثلاثة للتكافؤ، اثنان منها على العشب وواحد على الرمل.

وفي الشوط الرابع، توجت المهرة «ديفاين إيميدج» لجودلفين، بالسباق الكلاسيكي أوكس الإمارات لمسافة 1900 متر، الذي أقيم في الشوط الرابع وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة «الفئة الثالثة»، وشارك في هذا الشوط 11 خيلاً، وبلغ مجموع جوائزه 200 ألف دولار.

وقطعت «ديفاين إيميدج» بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسافة الشوط في زمن قدره 2:01:76، بفارق رقبة عن «سويفت روز» لجودلفين، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور وقيادة هايلي تيرنر.

وتوج الجواد «سبوتيفاي» لجودلفين، بالنسخة التاسعة من سباق دبي ملينيوم ستيكس (2000 متر)، الذي أقيم في الشوط الثالث وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة «الفئة الثالثة».

وتمكن «سبوتيفاي» من الفوز بالشوط الذي جرى على المسار العشبي، بإشراف المدرب شارلي أبلبي، وقيادة الفارس جيمس دويل، الذي قاد الجواد الفائز لقطع مسافة السباق في زمن قدره 2:05:56، بفارق شورت هيد عن «ريسنج هيستوري» لجودلفين، بإشراف سعيد بن سرور وقيادة كريستوف سوميلون.

وتعليقاً على أداء المهرة ذات الثلاث سنوات المتطورة «ديفاين إيميدج» وفوزها ببطولة الأوكس الإماراتي، قال مدربها شارلي أبلبي: «بمجرد تمكن الفارس وليام من تنظيم خطوات «ديفاين إيميدج» لدى الاقتراب من آخر فيرلونج، كنت واثقاً من أنها ستواصل الركض بقوة، ووصلت إلى خط النهاية وهي في كامل قوتها، ولكنها ما زالت تفتقر إلى الخبرة».

وتابع بقوله: «تناقشت مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبالتالي، فإن سباق دايربي الإمارات (ج2) 9.5 فيرلونج، في أمسية كأس دبي العالمي سيكون بالتأكيد تحت النظر، وستحمل في السباق وزناً خفيفاً مساعداً، ولديها خبرة المشاركة على هذه الأرضية، ولذلك بات في حكم المؤكد أنها ستكون في قالب المشاركة».

وفي الشوط السادس الختامي، أضاف «ميجور بارتنرشيب» رابعة البطولات في هذه الأمسية للإسطبل الأزرق جودلفين «سوبر هاتريك»، بعد فوزه بالسباق الذي جرى على المسار العشبي لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، وشارك فيه 12 خيلاً، وبلغ مجموع جوائزه 135 ألف دولار.

وقطع «ميجور بارتنرشيب» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، وقيادة الفارس كيفن ستوت، مسافة الشوط في 1:37:19 دقيقة بفارق رقبة، وجاء في المركز الثاني «أبوف آند بيوند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة الفارس كونور بيسلي.

وتوج «روديني» لعبدالله النابودة، بكأس الشوط الأول الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر «تكافؤ» على المسار الرملي، وقطع «روديني» بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسافة الشوط في زمن بلغ 1:25:26 دقيقة، بفارق شورت هيد.

وحقق الجواد «اختيار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فوزاً رائعاً في الشوط الثاني الذي جرى على المسار العشبي وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، بقيادة الفارس جيم كرولي، وإشراف المدرب دووج واتسون، وقطع «اختيار» مسافة الشوط في زمن بلغ 1:10:18، بفارق كبير بلغ 5.25 طول.



جمعة بن دلموك: «أبوف آند بيوند» قدّم أداءً جيداً



أكد الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم أن «أبوف آند بيوند» وصيف الشوط السادس بالحفل الكرنفالي الثامن، جواد قوي للغاية وقدّم أداء جيداً بغض النظر عن أن الفوز لم يحالفه بفارق قليل عن «ميجور بارتنرشيب» الفائز بالسباق.

وقال الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم: «أبوف آند بيوند» بدأ السباق بانطلاقة قوية للغاية مكنته من التقدم للأمام والاحتفاظ بصدارة السباق، لكنه هدأ قليلاً للغاية في الأمتار الأخيرة، ويمكن القول إن مسافة ال1400 أفضل له من مسافة الميل».

وتابع بقوله: «أعتقد أنه قدّم مستوى طيباً وظهر بنفس مستواه الذي قدمه في مشاركته الأخير قبل ثلاثة أسابيع، ما يعني أن مستواه يتطور وأتوقع أن يزداد تصنيفه خلال الفترة المقبلة».