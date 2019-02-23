مسفر: أنتظر ردة فعل قوية من اللاعبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر

شدد الدكتور عبدالله مسفر مدرب الفجيرة على أهمية مباراة عجمان الليلة بوصفها مفصلية وتتطلب قدراً كبيراً من التركيز العالي والحذر من واقع الأداء المتطور للفريق البرتقالي الذي يملك لاعبين على مستوى عال فضلاً عن اعتماده على أسلوب يقوم على الانضباط التكتيكي والتنظيم الدفاعي والارتداد القوي نحو الهجوم وهو الأمر الذي نبه له لاعبي الفريق خلال التحضير للمباراة.

وأضاف مسفر: المباراة لن تكون سهلة ومن الصعب التكهن بنتيجتها قبل صافرة النهاية فكلا الفريقين سيعمل بقوة على الفوز، وبالطبع يحتاج لاعبو الفجيرة للشخصية المتزنة والقدرة على مواجهة الصعاب.

وعن الغيابات أشار مسفر الى استمرار غياب العناصر الدفاعية بقيادة كابتن الفريق هلال سعيد والحارس صالح ربيع بجانب حميد أحمد الذي أصيب خلال التدريب الختامي فضلاً عن غياب المدافع خالد عبدالله بسبب الإنذار الثالث.

ولفت إلى أنه ينتظر ردة فعل قوية من اللاعبين وإظهار الوجه الحقيقي للفجيرة.

من جانبه أكد اللاعب محمد خلفان عزمهم على تقديم مباراة قوية والعودة من الملعب البرتقالي بالنقاط الثلاث.