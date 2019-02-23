شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يواجه الجونة نجوم الأهلى فى غياب المعارين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الجونة نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة 24 لبطولة الدورى الممتاز الأحد المقبل بملعب الجونة بالغردقة.

ويسعى حمادة صدقى المدير الفنى لفريق الجونة، استغلال الروح المعنوية الجيدة لدى جميع اللاعبين بعد الفوز على بيراميدز الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف واستعادة الانتصارات

ويعد حمادة صدقى الرباعى، إسلام رشدى وأحمد حسن مكى و أوكا والإيفوارى أكا خلال تدريبات الفريق لتعويض غياب أحمد ياسر ريان و أحمد حمدى و محمود الجزار وأكرم توفيق خلال مواجهة الفريق الاحمر والاعتماد عليهم لخبرتهم الكبيرة بالمباريات .

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وكشف مصدر مسؤول بنادي الجونة أن الأهلي رفض بشكل نهائي مشاركة لاعبيه المعارين أمامه في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الأحمر تساهل ماديًا في إعارتهم لمنحهم فرصة المشاركة وإكسابهم المزيد من الخبرات.

وكان الجونة حصل على خدمات رباعي الأهلي، أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمود الجزار، على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي الأخير، إلا أن إدارة النادي وضعت بندًا يمنع مشاركتهم أمامه.