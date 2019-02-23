شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف تفاصيل جلسته مع ضياء رشوان بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن ما يشاع عن صدور قرار بمنع الصحفيين أصحاب العضويات المستثناة من دخول النادي، كلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق وأنهم مرحب بهم فى ناديهم.

وكشف مرتضى منصور خلال لقاءه بالكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين وعدد من الصحفيين أعضاء النادى أنه تحدث معه بخصوص إنهاء أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بشكل نهائى.

وكشف مرتضى منصور ،إن ضياء رشوان سبق وحل أزمة أخرى للصحفيين خلال العام الماضى من خلال جلسة ودية بحضور النقيب عبد المحسن سلامة وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ،مشيرا الى أنه لا توجد لديه أزمة على الإطلاق مع الصحفيين.

وطالب رئيس الزمالك، بإنهاء تلك الأزمة من خلال اعتماد اللائحة الجديدة للنادي من أجل دخول الصحفيين النادي بشكل قانونى وحتى لا يتعرضوا لأى مضايقات مستقبلا فى ظل وجود أى مجلس إدارة آخر.