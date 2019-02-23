شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة "مصرية ـ إيرانية" فى الدور الرئيسى لبطولة الجائزة الكبرى للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقعت قرعة دور 64 الرئيسى لبطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف المقامة حاليا بالقاهرة، وينظمها اتحاد السلاح برئاسة عبدالمنعم الحسينى تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، لاعبنا زياد السيسي فى مواجهة الإيرانى على باكدامان.

ويلتقى اللاعبان ظهر الغد السبت، فيما تنطلق الادوار الرئيسية لمنافسات السيدات بالبطولة ذاتها صباح الغد.. ولن تكون المواجهة سهلة للاعبنا زياد السيسي المصنف رقم 51 بالبطولة، وهو المصرى الوحيد الذى تأهل للأدوار الرئيسية لاسيما وان منافسه الايرانى هو المصنف الرابع عشر .

وخرج باقى لاعبينا الـ 19 من الادوار التمهيدية للبطولة فى ظل وجود منافسة شرسة للغاية ومشاركة لاعبين مميزين عالميا حيث ان بطولات الجائزة الكبرى هى الاكثر جذبا للنجوم الكبار فى اللعبة اكثر من بطولات كأس العالم بسبب التصنيف العالمى .

ويحسب لاتحاد السلاح مشاركة اكثر من لاعب من الناشئين والشباب الصاعد لاكسابهم الخبرات فى مثل هذه المواجهات وجميعهم لعب ست مباريات قوية للغاية امثال ياسين ماضى واحمد باهر وعمر عاشور وعمر فايد ويوسف موسي وعبد الرحمن الكافورى وسيف الدين فؤاد .

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وكانت الادوار التمهيدية للبطولة قد انطلقت بمشاركة 126 لاعبا للرجال تم تقسيمهم الى 18مجموعة ضمن كل منها سبعة لاعبين تنافسوا بنظام الدورى من دور واحد .

واقيم الدور التمهيدى الثانى بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وبعد استبعاد ثلث اللاعبين المشاركين فى دور المجموعات وهم اصحاب اقل نقاط .

وتاهل للدور الرئيسي 48 لاعبا انضموا للستة عشر لاعبا المصنفين الاوائل الذين صعدوا مباشرة دون لعب الى دور ال 64 الرئيسي .

ويعد اللاعب الامريكى ايلى دير شواتز هو المصنف الاول على البطولة ويواجه غدا الايطالى المصنف 64 البرتو اربينو فيما يلعب المصنف ثانيا الكورى بونجيل مع مواطنه المصنف 63 هوون سو.