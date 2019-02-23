7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، شريف إكرامي يقترب من الدفاع عن عرين الأهلي أمام الجونة

اقترب شريف إكرامي حارس مرمى الاهلي من الدفاع عن عرين الفريق في مباراة الجونة المقرر لها بعد غد ، الأحد، بالدوري بعدما تضاءلت فرص محمد الشناوي في الدفاع عن عرين الفريق.

الأهلي يرفض التدريب على ملعب الجونة قبل مواجهة الأحد يخوض فريق الأهلي آخر تدريباته فى الحادية عشرة والنصف صباح غد، السبت، استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غد الأحد، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز. المصرى البورسعيدي يفوز على النجوم بهدف ويحتل المركز السادس نجح المصرى البورسعيدي في مواصلة انتصاراته بعد الفوز على النجوم بهدف نظيف لمحمد صالح في الدقيقة 71 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش بالسويس، بالجولة 23 من بطولة الدوري العام. تعادل سلبى يحسم موقعة الحدود و المقاصة فى افتتاح الجولة الـ24 للدوري انتهت مباراة حرس الحدود و مصر المقاصة بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى أقيم باستاد المكس فى الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الـ24 لمسابقة الدورى. Advertisements منافس الزمالك يستعين بطائرة خاصة للوصول الليلة استعدادا لموقعة الكونفدرالية أخطر مسئولو بترو أتلتيكو الأنجولى نظراءهم فى نادى الزمالك بأن الفريق الأنجولى سيصل فى الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة بمطار برج العرب، استعداداً للمواجهة التى ستجمع الفريقين بالكونفدرالية، على أن يصل أيضاً طاقم التحكيم الخاص بالمباراة اليوم ويلتقى نادى الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولي، فى التاسعة مساء بعد غد، الأحد، على استاد برج العرب، فى الحولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. التاسعة مساء موعدا لمؤتمر جروس قبل مواجهة بترو أتلتيكو تقرر انعقاد المؤتمر الصحفي الحاض بالسويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك غدا السبت في التاسعة مساء بملعب برج العرب قبل مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية وقرر الاتحاد الأفريقي "الكاف" عقد المؤتمر الصحفي للمدير الفني لبطل أنجولا في تمام الثامنة والنصف مساءً قبل مؤتمر المدير الفني لفريق الزمالك. تقرر إقامة الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولى، فى الثانية من ظهر غدٍ السبت، استعدادا للمواجهة التى ستقام بين الفريقين، على استاد برج العرب، من المقرر أن يحضر الاجتماع الفنى للمباراة من الزمالك، أحمد زاهر المدير الادارى للفريق بجانب طاقم الحكام الموريتاني ومراقب المباراة ومندوب من نادي بيترو أتليتكو الأنجولى. جروس يرفض نقل المران الأخير قبل مباراة بترو أتليتكو خارج الزمالك

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