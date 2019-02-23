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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، شريف إكرامي يقترب من الدفاع عن عرين الأهلي أمام الجونة

شريف إكرامي يقترب من الدفاع عن عرين الأهلي أمام الجونة

 

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الأهلي يرفض التدريب على ملعب الجونة قبل مواجهة الأحد

 

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المصرى البورسعيدي يفوز على النجوم بهدف ويحتل المركز السادس

 

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تعادل سلبى يحسم موقعة الحدود و المقاصة فى افتتاح الجولة الـ24 للدوري

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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