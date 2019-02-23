حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، شريف إكرامي يقترب من الدفاع عن عرين الأهلي أمام الجونة شريف إكرامي يقترب من الدفاع عن عرين الأهلي أمام الجونة الأهلي يرفض التدريب على ملعب الجونة قبل مواجهة الأحد المصرى البورسعيدي يفوز على النجوم بهدف ويحتل المركز السادس تعادل سلبى يحسم موقعة الحدود و المقاصة فى افتتاح الجولة الـ24 للدوري Advertisements منافس الزمالك يستعين بطائرة خاصة للوصول الليلة استعدادا لموقعة الكونفدرالية جروس يمنح لاعبى الزمالك حرية حضور التدريبات اليوم قبل مواجهة بترو أتلتيكو التاسعة مساء موعدا لمؤتمر جروس قبل مواجهة بترو أتلتيكو جروس يرفض نقل المران الأخير قبل مباراة بترو أتليتكو خارج الزمالك

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