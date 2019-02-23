شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الجمعة 22/2/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد اليوم الجمعة 22/2/2019 ، إقامة مبارايتن في الجولة الـ 23 ببطولة الدورى، حيث نجح النادي المصري البورسعيدي في الصعود الي المركز السادس بجدول الترتيب ، بعد الفوز علي النجوم بهدف نظيف ، فيما استمر النجوم في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة ، كما تعادل المقاصة والحدود .

بينما صعد المقاصة الي المركز الرابع بعد حصوله علي نقطة عقب التعادل مع حرس الحدود بدون أهداف ووصوله الي النقطة 35، فيما أحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

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مازال نادي الزمالك على قمة الدورى المصرى برصيد 52 نقطة بعد خوض 21 مباراة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة، وبنفس عدد النقاط يحتل الأهلي المركز الثالث بعد خوض 20 مباراة.