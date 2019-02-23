الطبول تستقبل المصري في العين السخنه بعد الفوز علي النجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت إدارة فندق إقامة النادي المصري البورسعيدي حافلة الفريق بالطبول احتفالا، بالانتصارات المتتالية للفريق خلال فترة إقامته بالعين السخنة وأخرها الفوز اليوم علي النجوم بهدف دون رد . Advertisements وحرصت إدارة الفندق علي إقامة حفل فني بهذة المناسبة بخلاف الاستقبال عند البوابة الرئيسية للفندق خاصة وأن المصري البورسعيدي سيستكمل اقامته بالعين السخنه لمدة ستة أيام أخري حتي موعد المباراه التالية. واحتل المصري المركز السادس في جدول الدوري بعد ارتفاع رصيده الي النقطة 31 عقب فوزه علي النجوم بهدف نظيف في الأسبوع الـ 23 بالبطولة .

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