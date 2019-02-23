شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الجمعة 22 / 2 / 2019 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الجمعة 22 / 2 / 2019 مباراتين فى إطار منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى المصرى، حيث إصطدم النجوم بالمصرى البورسعيدى ، وواجه المقاصة حرس الحدود . المصرى البورسعيدي يفوز على النجوم بهدف ويحتل المركز السادس نجح المصرى البورسعيدي في مواصلة انتصاراته بعد الفوز على النجوم بهدف نظيف لمحمد صالح في الدقيقة 71 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش بالسويس، بالجولة 23 من بطولة الدوري العام. Advertisements تعادل سلبى يحسم موقعة الحدود و المقاصة فى افتتاح الجولة الـ24 للدوري انتهت مباراة حرس الحدود و مصر المقاصة بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى أقيم باستاد المكس فى الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الـ24 لمسابقة الدورى.

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