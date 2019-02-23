شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة : العام المقبل لن نسمح باشتراك فريق في أكثر من بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أنه في العام المقبل لن يُسمح باشتراك أي فريق في أكثر من بطولة، ومن سيلعب إفريقيا لن يلعب عربيا، مشيراً إلى أن اتحاج الكرة يسعي دائما لمساندة الأهلي والزمالك وباقي الأندية حتى يكون لدينا منتخب قوي.

وعن الاستثمار الرياضي قال : "بالنسبة لي الاستثمار يرفع مردود الدوري من حيث القيمة التجارية وقيمة الدوري ارتفعت بالفعل، وتجربة بيراميدز مثمرة وأحيت الدوري من جديد والأندية الجماهيرية متأثرة بغياب الجماهير عن الملاعب".

وجاءت تصريحات صحفية أبو ريدة على هامش تكريمه من جمعية محبى الاسكندرية برئاسة ياسر سيف بالاشتراك وتعاون مع جمعية منتدى الاسكندرية برئاسة عبد الفتاح رجب، وبحضور هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.

وتحدث أبو ريدة خلال الحفل عن العديد من الأمور كان من بينها الكشف عن فعاليات كأس الأمم وأحوال الدوري والجماهير وعودتهم إلى المدرجات حيث قال:

- تفاجأت بهذا الجمع ومبسوط كأنى فى بيتى لأن هذا المكان هو الذي تأهلنا منه لأمم إفريقيا وكأس العالم الاسكندرية وبرج العرب لديها مكانه كبيرة لدينا، وهناك اجتمعات مستمرة مع الرئاسة ورئاسة الوزراء للتحضير لمنافسات كأس الأمم.

- إذا لم تكن لوائح وقاعدة البطولة تنص على ضرورة تواجد المنتخب صاحب البلد المنظم في العاصمة، لكن اختار الاتحاد أن يخوض المنتخب مبارياته في الإسكندرية.

- نرغب في عودة مصر مرة أخرى لاستضافة الأحداث الهامة والكبرى، والإسكندرية لها نصيب كبير في كأس الأمم المقبلة من خلال إستاد الإسكندرية والمكس بجانب ملعب برج العرب المتواجد كاحتياطي.

- خلال السنوات الماضية شهدت الأجواء في الكرة المصرية بعض الانفلات بشكل عام والكل تأثر به، ونحاول عمل دورات للحكام ولا نبخل عليهم ونعالج الأخطاء ونتحدث مع الحكام عن ضرورة فرض الشخصية داخل الملعب، وحكام مصر لديهم ذكاء كبير وفطنة، ورئيس اللجنة عصام عبد الفتاح يبذل مجهودا كبيرا ويجب على الإعلام مساندتهم، والحكم هو إنسان يخطئ في النهاية ولكل شخص خطأ ويجب تقبله وعدم قتله.

Advertisements

- بالنسبة لى الاستثمار يرفع مردود الدورى من حيث القيمة التجارية وقيمة الدوري ارتفعت بالفعل، وتجربة بيراميدز مثمرة وأحيث الدوري من جديد والأندية الجماهيرية متأثرة بغياب الجماهير عن الملاعب، والاستثمار الرياضي يجب أن يفعل بصورة أكبر وهناك أندية تبيع لاعبين لتعيش وتستقر وفي أوروبا هناك من يبيع قمصانا ويكسب أموالا، ولدينا هنا في مصر قميص المنتخب يقلد ويباع بمائة جنيه فقط.

- نعمل حاليا على بطاقة التعارف للجماهير، وسيكون لدينا ملاعب على أعلى مستوى في كأس الأمم، ولا صراع مع الأهلي حاليا وننظم بطولة الدوري بالصورة التي يتم الاستقرار عليها وتناسب الجميع، وعلاقتي طيبة مع محمود الخطيب والنادي الأهلي وجميع المشاكل والأزمات نحاول حلها مع الأندية بجلسات خاصة.

- النادي الأهلي مشترك في أكثر من بطولة وتم تغيير ميعاد دوري الأبطال هذا العام، ولم يذكر أي من الإعلاميين أنه يجب قبل يوم 30 يونيو المقبل أن نحدد بطل الدوري وباقي المراكز للمشاركة في بطولات إفريقيا، كما أن المشاركة في البطولة العربية كان قرارا لصالح الأندية والدولة والأمة العربية، في العام المقبل لن نسمح باشتراك أي فريق في أكثر من بطولة، ومن سيلعب إفريقيا لن يلعب عربيا، ونسعى دائما لمساندة الأهلي والزمالك وباقي الأندية حتى يكون لدينا منتخب قوي.

- تقنية الفار تكلفتها عالية والملاعب غير مجهزة لها في الوقت الحالي، اتفقنا مع شركة أمن ستنظم دخول الجماهير من داخل الملاعب خلال الفترة المقبلة.

والامن العادي هيكون في الخارج مثل العالم كله وتم الاتفاق بشكل رسمي، خصوصا وأن هناك انفلات من بعض الجماهير ولا نريد الضغط على الأمن ، كون هناك أولويات أمنية كثيرة في المرحلة الحالية.