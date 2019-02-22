النجوم يهدر تسعة نقاط في فبراير

كتبت: سارة جاب الله

تعرض الفريق الأول لكرة القدم النجوم لنزيف النقاط في فبراير الجاري بالدوري المصري.

وأستضاف النجوم نظيرة الزمالك في التاسع من فبراير وخطف الزمالك الثلاث نقاط بهدف نظيف أحرزة لاعب الفريق الأبيض أيمن حفني في الدقيقة 71 ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين.

وحل النجوم ضيفًا علي الإسماعيلي في السادس عشر من فبراير، ونجح الدروايش بالثلاثة أهداف مقابل هدفين واحرز للفريق صاحب التيشرت الأصفر كريم بامبو هدفين وهدف لمحمود متولي، بينما أحرز للنجوم المخضرم صلاح أمين هدفين.

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وجمع ملعب مبارك الدولي بين النجوم والمصري

البورسعيدي مساء اليوم السبت في الثاني والعشرين من فبراير الجاري ونجح الفريق البورسعيدي في أحراز هدف المباراة الوحيد للاعب الفلسطيني محمد صالح ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين.

وبهذه النتائج يتراجع النجوم للمركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الأخير وادي دجلة ، ويفصلة خمسة نقاط عن المركز العاشر.