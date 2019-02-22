شاهد.. ساديو ماني يتغلب علي محمد صلاح في شهر يناير

محمد صلاح وساديو ماني

كتبت: سارة جاب الله

بعد حلوله أولًا في استفتاء جماهيري نظمه موقع ليفربول الرسمي، وبعد منافسة من زميليه محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، اختير السنغالي ساديو ماني كأفضل لاعب في صفوف الريدز عن شهر يناير، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها صاحب القميص رقم 10 بالجائزة هذا الموسم.

بعد تسلمه الجائزة في ميلوود اليوم، قال ساديو ماني: "دائمًا أسعى لتقديم أفضل ما لدي. أعتقد أن الفريق لعب بعض المباريات الصعبة في ظل منافستنا على لقب الدوري، ولكن هذا جزء من طبيعة المنافسة في عالم كرة القدم. يجب علينا مواصلة العمل وبذل أقصى مجهود لدينا لنستمر في تحقيق

الانتصارات. نحن نحاول الفوز في كل مباراة، ولقد حققنا العديد من النتائج الإيجابية".

وأكمل: "الجائزة تعطي دافعًا قويًا لأي لاعب للاستمرار في بذل أقصى ما لديه لمساعدة الفريق، ولكنني دائمًا لدي هذا الدافع. أنا سعيد بتصويت الجماهير لي وأعدهم أننا سنفعل كل ما في وسعنا لجعل هذا الموسم مميزًا".

كان ماني قد بدأ أساسيًا في الأربع مباريات التي خاضها الريدز في الدوري الإنجليزي خلال شهر يناير، واستطاع هز الشباك في المباراة التي حقق فيها الفريق الفوز على

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كريستال بالاس بنتيجة 4-3 على ملعب آنفيلد وفي تعادل الفريق ضد ليستر سيتي بنتيجة 1-1 على نفس الملعب.

وأضاف اللاعب السنغالي الدولي: "أحاول دائمًا أن أحسن من مستواي، وهذا ما يجب عليّ فعله. منذ انضمامي لليفربول وأنا أحاول أن أكون لاعبًا أفضل، وهذا هو طموح كل اللاعبين. لذلك أعمل دائمًا بجد، وهذه هي كرة القدم. بالطبع، يجب عليّ أن لا أدخر أي مجهود في سبيل مساعدة الفريق للفوز".

بعد المستوى الرائع الذي ظهر به خلال شهر يناير، يواصل ماني تقديم أداء رائعًا مع الريدز هذا الشهر أيضًا، حيث نجح في تسجيل هدفين بواقع هدف واحد ضد كلًا من ويست هام وبورنموث، وكانت آخر مشاركة له مع الفريق ضد بايرن ميونخ يوم الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.