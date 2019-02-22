الداخلية والأهلي كتب : صبري حافظ يواجه فريق الداخلية مأزقا بسبب الايقاف والغيابات قبل لقاء بتروجت الإثنين المقبل في الجولة 24 بالدوري العام. ويعاني عدد من لاعبي الفريق الشرطى من اصابات متنوعة بين شد في الخلفية والضامة وعضلات البطن مثل مصطفى كالوشا وايمانويل ايجيبتور Advertisements وإسلام جابر بجانب محمد مخلوف الذى تم ايقافه عقب مباراة بيراميدز . يذكر ان الداخلية خسر آخر مبارياته في الدوري امام الاهلي بثلاثة اهداف مقابل هدف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية" يواجه غيابات بالجملة قبل مباراة بتروجت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.