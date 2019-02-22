منتجع بالميزا بالسخنة يحتفل بلاعيبي المصري البورسعيدي

أعدت أسرة منتجع بالميرا العين السخنة والذي يقيم به المصري معسكره المغلق احتفالاً مصغراً للاعبي المصري وجهازهم الفني.
وجاء ذلك عقب فوز الفريق مساء اليوم السبت على النجوم
وارتفع رصيد الفريق البورسعيدي للنقطة الثانية والثلاثين محتلاً بهم المركز
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