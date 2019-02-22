منتجع بالميزا بالسخنة يحتفل بلاعيبي المصري البورسعيدي

لاعيبو المصري البورسعيدي كتبت: سارة جاب الله أعدت أسرة منتجع بالميرا العين السخنة والذي يقيم به المصري معسكره المغلق احتفالاً مصغراً للاعبي المصري وجهازهم الفني. وجاء ذلك عقب فوز الفريق مساء اليوم السبت على النجوم Advertisements ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز. وارتفع رصيد الفريق البورسعيدي للنقطة الثانية والثلاثين محتلاً بهم المركز السادس ، من جهته وجه الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للمصري الشكر لأسرة المنتجع على هذه اللفتة الطيبة مشيداً بمجهودات أسرة المنتجع من أجل توفير كافة متطلبات الفريق على كافة الأصعدة خلال فترة تواجده بالعين السخنة.

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