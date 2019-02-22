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أكد المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الإفريقي والدولي، أن محافظة الإسكندرية لها مكانة خاصة لدى الجبلاية، خاصة وأن منتخب مصر صعد منها لكأس الأمم الأفريقية وكأسالعالم.
وقال أبوريدة خلال تكريمه من جانب جمعية محبي الإسكندرية: "إذا لم تكن لوائح وقاعدة البطولة تنص على ضرورة تواجد المنتخب صاحب البلد المنظم
وتابع: "نرغب في عودة مصر مرة أخرى لاستضافة الأحداث الهامة والكبرى، والإسكندرية لها نصيب كبير في كأس الأمم المقبلة من خلال إستاد الإسكندرية والمكس بجانب ملعب برج العرب المتواجد كاحتياطي".
كانت هذه تفاصيل خبر أبوريدة: اللوائح منعتنا من إقامة مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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