أبوريدة: اللوائح منعتنا من إقامة مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا بالإسكندرية

هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة (أرشيفية)

كتب - كريم عبد المحسن:

أكد المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الإفريقي والدولي، أن محافظة الإسكندرية لها مكانة خاصة لدى الجبلاية، خاصة وأن منتخب مصر صعد منها لكأس الأمم الأفريقية وكأس

العالم.

وقال أبوريدة خلال تكريمه من جانب جمعية محبي الإسكندرية: "إذا لم تكن لوائح وقاعدة البطولة تنص على ضرورة تواجد المنتخب صاحب البلد المنظم

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في العاصمة، لكان اختار الاتحاد أن يخوض المنتخب مبارياته في الإسكندرية".

وتابع: "نرغب في عودة مصر مرة أخرى لاستضافة الأحداث الهامة والكبرى، والإسكندرية لها نصيب كبير في كأس الأمم المقبلة من خلال إستاد الإسكندرية والمكس بجانب ملعب برج العرب المتواجد كاحتياطي".