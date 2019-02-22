نبيل محمود مديرُا فنيا لفريق لبلدية المحلة

نبيل محمود مدير فني القاهرة - بوابة الوفد تعاقد نادي بلدية المحلة مع نبيل محمود نجم الزمالك السابق لتدريب الفريق الاول الكروي بالنادي خلفا لاحمد العجوز الذي تقدم بإستقالته بعد التعادل مع الجزيرة المطروحي بدون أهداف بستاد بلدية المحلة بدوري القسم الثاني. بإستقالته بعد التعادل مع الجزيرة المطروحي بدون أهداف بستاد بلدية المحلة بدوري القسم الثاني. ويستعد محمود لمباراة كفر الشيخ والمقرر لها الخميس المقبل بستاد بلدية المحلة . ويحتل البلدية المركز الخامس بالمجموعة الثالثة برصيد 31 نقطة بينما يتصدر المجموعة طنطا برصيد 35 نقطة.

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