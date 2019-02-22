اتحاد الكرة يتفق مع شركة لتأمين الملاعب من الداخل ويصدر بطاقات تعارف للجماهير

هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة (أرشيفية)

كتب - كريم عبد المحسن:

كشف المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الأفريقي والدولي، أن الجبلاية أنهت الاتفاق مع شركة لتأمين الملاعب من الداخل في الفترة المقبلة.

قال أبوريدة خلال تكريمه من

جمعية محبي الإسكندرية: "اتفقنا مع شركة أمن ستنظم دخول الجماهير من داخل الملاعب خلال الفترة المقبلة.

والامن العادي سيكون في الخارج مثل العالم كله،

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وتم الاتفاق بشكل رسمي".

وتابع: "بالنسبة للأمن هناك انفلات من الجماهير ولا أريد الضغط على الامن لان هناك أولويات امنية عديدة في المرحلة الحالية".

وأتم حديثه قائلًا: "نعمل حاليا على بطاقة التعارف للجماهير، وسيكون لدينا ملاعب على أعلى مستوى في كأس الأمم".