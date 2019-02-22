رئيس اتحاد الكرة: الملاعب غير مجهزة في مصر لتطبيق تقنية الفيديو

تقنية حكم الفيديو (أرشيفية) كتب - كريم عبد المحسن: اعترف المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الأفريقي والدولي، بصعوبة تطبيق تقنية حكم الفيديو في مصر خلال الوقت الحالي. خلال الوقت الحالي. قال أبوريدة خلال تكريمه في جمعية محبي الإسكندرية: "تقنية الفيديو تكلفتها المادية عالية، وملاعب مصر غير مجهزة لتطبيقها خلال الوقت الحالي". والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أكد تطبيق التقنية بعد كأس الأمم الأفريقية خلال اجتماعه مع الأندية منذ عدة أسابيع.

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