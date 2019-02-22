متحدث ولفرهامبتون يكشف لـ"الوفد" حقيقة مفاوضات رمضان صبحي

نفى ماكس فيتزجيرالد المسؤول الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم نادي وولفرهامبتون ، ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حول رغبة النادي في ضم رمضان صبحي لاعب هيدرسيفلد تاون المعار إلى النادي الأهلي حتى نهاية الموسم.
وقال فيتزجيرالد في تصريحاته لـ " الوفد ": أستطيع القول أن التقريرالذي نشرته "ديلي ميل" في هذا الشأن غير صحيح.
وتابع: "ما تم نشره هو قصة مختلقة ولا أساس لها من الصحة".
وفي سياق متصل، أكد مصدر بالنادي أن النادي لا يفكر بضم اللاعب المصري.
وكانت قد نشرت "ديلي ميل"
وشارك رمضان صبحي مع هيدرسيفلد في ٤ مباريات منذ بداية الموسم بالدوري الإنجليزي، قبل أن ينضم للنادي الأهلي على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية الماضية، ويشارك في ٦ مباريات بالدوري، بالإضافة إلى ٣ مباريات في دوري أبطال أفريقيا.
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