رياضة | هل يؤدي حظر تشيلسي لعودة خاميس رودريجيز إلى ريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يؤدي حظر تشيلسي لعودة خاميس رودريجيز إلى ريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خلالل صباح اليوم الجمعة الاتحاد الدولي لكرة القدم، رسميًا أن نادي تشيلسي الإنجليزي تم منحه حظرًا طويلاً نتيجة لسوء التصرف فيما يتعلق بتوقيع القُصَّر، وهؤلاء في العاصمة الإسبانية يتساءلون، هل يمكن أن تجلب هذه الأخبار جيمس رودريجيز إلى ريال مدريد الإسباني.

وشعر صانع الألعاب الكولومبي بأنه لم يعد قادراً على العمل مع زين الدين زيدان بعد استبعاده من تشكيلة الفريق في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2017 في كارديف، وتم الاتفاق على صفقة إعارة لمدة عامين مع بايرن ميونيخ منذ تلك الخطوة، وجد أفضل شكل له، وارتبط دائما بعودة مبكرة.

ومن المفهوم أن البلجيكي إيدين هازارد قد أخبر تشيلسي بخططه لرفض أي عروض لعقد جديد أملاً في تأمين الانتقال الذي طالما تطلع إليه، الأبيض مهتم بشكل لا يصدق بمعجزة ليل السابق، ولكن ليس لديه شهية للمشاركة في نوع العطاءات المبالغ به مثل باريس سان جيرمان والتباهي بخط أمامي يتضمن نيمار ومبابي.

قبل الإعلان يوم الجمعة ، كان هناك شعور بأنه يمكن إتمام صفقة بسعر ارخص مع انتهاء عقده الحالي في يونيو 2020، على الرغم من أن ذلك لا يزال غير واضح لن يُسمح لتشيلسي نظريًا بالتوقيع مع لاعبين جدد في صيف عام 2019 أو يناير 2020 وفقًا لشروط العقاب.

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أشار البلوز بالفعل أنهم سوف يقدمون تأجيل للعقوبة من لنافذة واحدة، مما يعني أن النادي الإنجليزي سيكون قادراً على جلب لاعبين جدد هذا الصيف كما فعل برشلونة ونوادي مدريد في الآونة الأخيرة.

ومع ذلك، إذا لم يستطع تشيلسي لسبب ما أن يعطيه هذا التأخير القصير، فسيضطر ريال مدريد لفتح الفرصة أمام رودريغيز للعودة.

بايرن ميونيخ لديه خيار لجعل صفقته دائمة، لكن القرار النهائي سيكون على اللاعب، وهو لا يخفي حقيقة أنه لديه عاطفة كبيرة مع ريال مدريد، مع أنه من غير المحتمل أن يرفض فرصة العودة واللعب بانتظام.