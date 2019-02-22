رياضة | الكل الطرق تؤدي لإنتقال هازارد لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكل الطرق تؤدي لإنتقال هازارد لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعني حظر الانتقال الذي تم تسليمه إلى نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم، أنه من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يقوم البلجيكي إيدين هازارد بكل ما يمكنه لجعل أحلامه وريال مدريد في صفقة الصيف حقيقة واقعة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الأس" الإسبانية، فإن تشيلسي الآن مسلحين بالتفسير المثالي لمشجعيهم إذا أرادوا التمسك بـ هازارد حتى انتهاء عقده في عام 2020، على حساب رغبة اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، ثم القدرة على الذهاب إلى أي مكان يريد (نحن بالفعل نعرف أين يذهب ، بشكل واضح) بإنتقال مجاني.

وبالنظر إلى عدم تمكنهم من تسجيل تعاقدات جديدة في الصيف ، سيكون لديهم عذر لا يمكن لأحد أن يناقشه.

هازارد يجب أن يخبر تشيلسي: أنا سأرحل.. إلا أن هازارد قد وضع بالفعل رحيله في الحسبان من رومان أبراموفيتش، حيث أن رحيله المحتمل قد غُطى بالفعل بتوقيع كريستيان بوليسيتش - الذي سيصل في الموسم المقبل - وأنه من العبث محاولة الإبقاء على لاعب يكون عقله وقلبه في مكان آخر.

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في نهاية المدة، فإنه يجب أن نقول بصوت عال وواضح أنه أعطي كل ما في وسعه لتشيلسي، وأنه سيرحل لاسبانيا مثلما سمح مدريد لـ كريستيانو رونالدو بتخفيضه سعره كـ شكر لما قدم في السنوات التسع التي قضاها في النادي.

يجب على البلوز أن يقر بأن "هازارد" كان مفتاح كل شيء على مؤمني ستامفورد بريدج أن يصرحوا انه سبب فرحتهم في السنوات الاخيرة.

لا يمكن لإنتقال هازارد لـ مدريد أن ينتظر.. لا يستطيع، ولا يجب عليه الانتظار، لفترة أطول، يجب عليه الانضمام إلى مدريد هذا الصيف، بسعر معقول، ضع في اعتبارك، إذا حاول تشيلسي أن يستخدم الحظر للحصول على رسوم باهظة، في هذه المرحلة من القصة، سيكون الوقوع فريسة سخيفة للإبتزاز.