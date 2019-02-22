رياضة | سولسكاير يجهز مفاجأة لـ"محمد صلاح" وليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكاير يجهز مفاجأة لـ"محمد صلاح" وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد لاحتمالية مشاركة الثنائي جيسي لينجارد وأنطوني مارسيال في مواجهة ليفربول ، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، الأحد المقبل في الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وقال سولسكاير في تصريحات نقلتها صحيفة مانشستر إيفينينج اليوم : "أتمنى أن يكون لينجارد بحالة جيدة، تمني أكثر من اعتقاد، مارسيال سيكون جاهزًا ولكن مازال هناك عدة أيام".

وأضاف: "عليهما أن يخوضا تدريبين هما ليسا جزءً منه حتى الآن ولكن مازال هناك وقتًا للتعافي، مارسيال إصابته كانت مختلفة، لذلك نعتقد بأنه قد يكون جاهزًا ونتمنى جيسي كذلك".

وتابع : "كل لاعب لديه الإمكانية لأن يعطينا ولقد أظهرنا ذلك أمام تشيلسي بأنه يمكننا تدبر الأمر في غيابهما، لدينا قائمة كبيرة ولاعبين جيدين".

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وأردف قائلا : "الجميع يريد المشاركة في هذه المباراة، البعض منهم لم يشارك بشكل مستمر لذلك في حالة مشاركته ستكون خطوة للأمام ولكن في حالة عدم تواجد الثنائي ستكون نفس تشكيلة مباراة تشيلسي".

واستطرد قائلًا: " فيرجسون مرحب به للحديث مع اللاعبين إذا أراد ذلك لأننا نعرف جيدًا ماذا تعني مباراة ليفربول له، أعتقد أن اللاعبين يعرفون ماذا تعني هذه المباراة لكل شخص في مانشستر يونايتد".

وعن كيفية الفوز على ليفربول، قال سولسكاير : "لا أخبر أي شخص أي شيء، علينا أن نقدم أداءً أفضل مما قدمنا أمام باريس سان جيرمان، فهذه مباراة كبيرة وفريق كبير، الناس تشيد بنا الآن وعلينا مواجهتهم".

واختتم سولسكاير تصريحاته قائلًا:" علينا أن نتعلم من تجربة باريس سان جيرمان لأننا لم نقدم الآداء الذي نريده ونحافظ على تركيزنا، هذه المباريات تحدد بتفاصيل صغيرة مثل مبابي كان متقدم على بايلي بعدة سنتيمترات، هذا يكون عامل مهم في المباريات الكبيرة".