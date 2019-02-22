رياضة | تقارير: رحيل لوبيتيجي سبب تألق نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: رحيل لوبيتيجي سبب تألق نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر جولين لوبيتيجي تدريب ريال مدريد الإسباني، قبل أن يمنح البرازيلي فينيسيوس جونيور فرصة في الفريق الأول، لكنه ظل يدعي أنه كان سيعطيه فرصة قريبًا.

وأشارت صحيفة "الأس" إلى أنه يصرّ لوبيتيجيي على أنه كان سيستخدم فينسيوس جونيور في ريال مدريد هذا الموسم، على الرغم من منح المراهق فرصًا محدودة عندما كان في موقع المسؤولية. وصل البرازيلي إلى مدريد من فلامنجو قبل انطلاق موسم 2018/19، وكان من المفترض أن يساعد في ملء الفراغ الذي تركه كريستيانو رونالدو.

لكن فينيسيوس لعب 12 دقيقة فقط عبر مباراتين كبديل في الدوري قبل طرد لوبيتيجي في نهاية أكتوبر، بعد أن تحمل بداية صعبة في سانتياجو برنابيو أسس فينيسيوس نفسه بعد ذلك كرجل أول ، وسجل أمام بلد الوليد وديبورتيفو ألافيس.

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في حين أن البعض قد تساءل عما إذا كان فينيسيوس سيكون له نفس التأثير لو أبقى لوبيتيجي في وظيفته، مدرب إسبانيا السابق يصر على أنه ببساطة كان يقضي وقته مع الجناح.