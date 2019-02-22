رياضة | "إيسكو".. منبوذ في أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إيسكو".. منبوذ في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل أكثر من عام بقليل (سنة و8 أيام)، تمتع فرانشيسكو إيسكو بفترة تاريخية في دوري أبطال أوروبا على خط المواجهة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي مع نيمار ومبابي هددوا بإقصاء الأبيض لأنه عندما التقوا في سانتياجو برنابيو، كان ريال مدريد بالفعل خلف برشلونة في الليجا وخارج كأس الملك.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن لم يكن لدى المدرب زين الدين زيدان أي شك، واختار إيسكو ليكون جزءاً من التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد الذي سيخوض المباراة وقد لعب الإسباني لمدة 79 دقيقة لكنه تابع المباراة من على مقاعد البدلاء حيث سجل مارسيلو وكريستيانو رونالدو الأهداف التي سمحت لريال مدريد بالسفر إلى باريس مع ميزة.

وفاز ايسكو بمكان في دوري ابطال اوروبا وضد ليفانتي اخرج زيدان بيل لاعطاء ايسكو فرصة وكان هناك 25 دقيقة للاسباني الدولي لتحقيق أقصى استفادة من وقته واستغل استفادة كاملة منه، لم يخلق للريال السيطرة فحسب بل منح تمريرة حاسمه سجلها بنزيما.

على أي حال، اندمج إيسكو داخل وخارج الفريق بسهولة ولكن الآن تغير وضعه بشكل جذري، ولجعل الأمور أسوأ، فقد زادت الإصابة من تعقيد الأمور أكثر. بعد أن أصبح جزءًا من الجلسة مع المجموعة يوم الأربعاء

عاد رجل ملجا يوم الجمعة للعمل بعيدا عن زملائه في الفريق، في أي حال، فإنه لا يزال خارج خطط سانتياجو سولاري.