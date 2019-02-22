رياضة | حارس المصري: لعبت مباراة النجوم رغم وفاة والدة زوجتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس المصري: لعبت مباراة النجوم رغم وفاة والدة زوجتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري أنه فضل المشاركة في المباراة وعدم ترك المعسكر بعد سماعه خبر وفاة والدة زوجته حفاظاً على الحالة المعنوية للاعبين ولعدم إثارة التوتر داخل صفوف الفريق.

وأضاف مسعود، في تصريحات عقب مباراة النجوم، أن جميع حراس المصري جاهزين وبشدة للدفاع عن عرينه وذلك نتيجة للمجهود الكبير الذي يبذله مصطفى كمال مدرب الحراس مع جميع حراس المرمى محمود السيد ومحمد شحاته ومحمد الموجي وكذا الحارس أحمد بوسكا الذي يواصل حالياً برنامجه التأهيلي

ووجه حارس المصري شكره للجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال ومعاونيه وزملائه اللاعبين الذين يبذلون قصارى جهدهم لاسعاد الجماهير التي لا تتوانى بدورها عن دعمه ومعه جميع اللاعبين .

يذكر أن أحمد مسعود استطاع أن يتصدى لضربة جزاء أمام فريق النجوم وساهم فى فوز فريقه بهدف نظيف والصعود بالمصري للمركز السادس برصيد 32 نقطة.