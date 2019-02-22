رياضة | برشلونة مهدد بعقوبة قاسية من الاتحاد الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة مهدد بعقوبة قاسية من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الاتحاد الأوروبي على التواصل مع نادي برشلونة في الساعات الماضية، من أجل فتح ملف تأديبي بشأن أحداث ملعب ليون، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة سبورت، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم الحجج كـ إجراء إعتيادي، ويعتقد النادي بأنه قد ينتهي به الأمر بعقوبة مالية فقط.

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‏وتأتي تلك العقوبة المنتظرة وذلك بعد إشعال التراس Boixos Nois الألعاب النارية في ملعب ليون الثلاثاء الماضي، ولهذا السبب فتح الإتحاد الاوروبي ملف تأديبي بالخصوص.

ويخشى مسئولو البارسا أن يتعرض النادي لـ عقوبة مالية، وإغلاق جزء من ملعب الكامب نو أو حتى الإغلاق الكامل في المباريات المقبلة.