شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى رابع جولات الدور الثانى بدورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الصيد بنتيجة 3 /0 فى إطار منافسات الجولة الرابعة بالدور الثانى بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2018 /2019 .

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شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الزمالك على سموحة 3 /1 وهليوبوليس على النصر 3/0 و سبورتنج على أصحاب الجياد 3 /0 والزهور على 6 أكتوبر 3/1 والشمس على الطيران 3/0 .

فيما تقام الجولة الخامسة بالدور الثانى الاثنين القادم بمواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع الزمالك وسبورتنج مع سموحة و6أكتوبر مع النصر والطيران مع أصحاب الجياد والأهلى مع الزهور .