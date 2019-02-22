"سوبر كورة" يطلق مسابقة للحصول على تذاكر مجانية لمواجهة الزمالك أمام بترو أتلتيكو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق موقع "سوبر كورة"، مسابقة للحصول على تذاكر مجانية لمواجهة الزمالك المنتظرة أمام بترو أتلتيكو الأنجولى، والمقرر لها بعد غد الأحد، على ملعب "برج العرب" فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التي يحتل صدارتها نصر حسين داي الجزائري بأربع نقاط ويليه جورماهيا الكيني وبترو أتلتيكو ولكل منهما 3 نقاط ويحتل الزمالك المركز الرابع بنقطة وحيدة.
وللمشاركة فى المسابقة برجاء الدخول على الحساب الخاص على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" على هذا الرابط
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