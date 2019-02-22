شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى خامس جولات نهائيات دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 28 /24 فى إطار منافسات الجولة الخامسة بالدور النهائى من دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2018 /2019 .

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شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، طلائع الجيش على الجزيرة 25 /22 و الزمالك على هليوبوليس 30 /21 .

فيما تقام الجولة السادسة يوم الخميس القادم بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع هليوبوليس و سموحة مع طلائع الجيش و الجزيرة مع الأهلى و الزمالك مع الأوليمبي .