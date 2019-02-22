شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: جدول الدوري "خادع".. والمصرى لايفكر فى المربع الذهبى حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن سعادته بالفوز علي فريق النجوم بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش بالسويس، بالجولة 23 من بطولة الدوري العام .

وقال جلال خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت ، انه سعيد بالثلاث نقاط ولكن هناك بعض النواقص داخل الفريق البورسعيدى سيتم التعامل معها خلال الفترة القادمة وقدم الشكر اللاعبين علي الروح داخل الملعب.

و أضاف أن لاعبي المصري أستحقوا الفوز بالمباراة ، حيث أنهم كانوا ألاكثر أستحواذ داخل الملعب ، مشددا أن الفترة القادمة صعبه للغاية والحديث علي المربع الذهبي بجدول الدورى الأن مرفوض، ويحتاج تكاتف الجميع من اجل الاستمرار في تقديم أداء جيد .

وشدد المدير الفني للفريق البورسعيدي أن جدول الدوري خادع بسبب تقارب الفرق مع بعضها ، والفرق بين المركزين الأخير والرابع لا يزيد عن نقاط 3 مباريات فقط، وبالتالى على اللاعبين التركيز جيدا خلال الفترة القادمة حتى لا يتم التراجع مرة أخري بجدول الدوري.