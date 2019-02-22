شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب قسنطينة: الإسماعيلي كتاب مفتوح وسنحسم التأهل من الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسى دينيس لافانى المدير الفنى لفريق شباب قسنطينة الجزائرى على علمه بفريق بالإسماعيلى نظرا لتوليه من قبل تدريب عدة فرق بالدورى المصرى.

جاء ذلك خلال تصريحاته فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة فريقه أمام الدراويش المقرر لها غدا السبت باستاد برج العرب بالاسكندرية ، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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وأضاف لافانى :”المباراة صعبة خاصة أنها أمام فريق لديه طموح بعد العودة لمنافسات البطولة، نعانى من بعض الغيابات لكنى لدى ثقة كبيرة فى البدلاء ، سعيد بالعودة للاسكندرية من جديد فقد دربت من قبل سموحة والاتحاد”.

وواصل :”نتطلع لحسم التأهل من الإسكندرية ، الإسماعيلى فريق شاب يضم عناصر مميزة قادرة على صنع الفارق فى أى لحظة”.

من جانبه قال وليد بن شريفة لاعب شباب قسنطينة : "نعمل حساب للإسماعيلى ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فى مصر قبل مواجهة الجزائر من أجل توسيع الفارق مع المنافسين والتأهل لدور الثمانية بالبطولة".