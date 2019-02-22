فرج عامر معلقًا على رحيل آل الشيخ: "أسامة كمال قال ما كنا نتمنى قوله"

مصراوي - كتب- علي البهجي:

أكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن الإعلامي أسامة كمال، قال كل شيء كان يتمنى أن يقوله هو بنفسه بشأن الأحداث الأخيرة بالكرة المصرية.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أسامة كمال قال اللي كلنا نفسنا نقوله ".

وكان أسامة كمال تساءل خلال برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أمس الخميس، عن الهدف من استبدال مباراة في الدوري المصري بمباراة في الكأس، قائلا: "ما الذي سيستفيده اتحاد الكرة من استبعاد الأهلي من البطولات الإفريقية، هل حتى يدخل...