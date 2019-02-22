رئيس إنبي : تجربة بيراميدز زادت من قوة المنافسة بالدوري

مصراوي - كتب- أحمد فوزي:
علق علاء خشب رئيس نادي إنبي، على إعلان بيراميدز، نقل ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية استثمارات المالك السابق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية في مصر.
وقال خشب في تصريحات خاصة لـ " مصراوي"، إنه مع استمرار تجربة نادي بيراميدز في الدوري المصري، لافتا أن تلك التجربة زادت من قوة المنافسة داخل المسابقة.
وأضاف، أن حجم الاستثمارات التي ضخها نادي بيراميدز في الدوري منذ بداية التجربة كان له تأثير كبير على زيادة المنافسة في الدوري.
وأوضح، أن أحد...
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