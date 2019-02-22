أبو ريدة يتحدث عن.. تجربة بيراميدز.. بطاقة تعارف للجماهير.. و"أزمة الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

قال هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، إن هناك اجتماعات مستمرة مع رئاسة الجمهورية والوزراء؛ للتحضير لمنافسات كأس الأمم التي ستستضيفها مصر.

وتابع أبو ريدة ـ خلال تكريم جمعية محبي الإسكندرية له اليوم الجمعة ـ :"إذا لم تكن لوائح بطولة كأس أمم أفريقيا تنص على ضرورة تواجد المنتخب صاحب البلد المنظم في العاصمة لكان اختار الاتحاد أن يخوض المنتخب مبارياته في الإسكندرية..نرغب في عودة مصر مرة أخرى لاستضافة الأحداث الهامة والكبرى والإسكندرية لها نصيب كبير في كأس الأمم المقبلة من خلال استاد الإسكندرية والمكس بجانب ملعب برج العرب المتواجد كاحتياطي".

وعن تجربة نادي بيراميدز، قال أبو ريدة:"بالنسبة لي الاستثمار يرفع مردود الدوري من حيث القيمة التجارية وقيمة الدوري ارتفعت بالفعل وتجربة بيراميدز مُثمرة وأحيت الدوري من جديد والأندية الجماهيرية متأثرة بغياب الجماهير عن الملاعب والاستثمار الرياضي يجب أن يُفعّل بصورة أكبر وهناك أندية تبيع لاعبين لتعيش وتستقر وفي أوروبا هناك من يبيع قمصانا ويكسب أموالاً ولدينا هنا في مصر قميص المنتخب يقلد ويباع بمائة جنيه فقط".

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واسترسل رئيس اتحاد الكرة:"لا يوجد صراع مع الأهلي حاليًا وننظم بطولة الدوري بالصورة التي يتم الاستقرار عليها وتناسب الجميع وعلاقتي طيبة مع محمود الخطيب والنادي الأهلي وجميع المشاكل والأزمات نحاول حلها مع الأندية بجلسات خاصة.. النادي الأهلي مشترك في أكثر من بطولة وتم تغيير ميعاد دوري الأبطال هذا العام، ولم يذكر أي من الإعلاميين أنه يجب قبل يوم 30 يونيو المقبل أن نحدد بطل الدوري وباقي المراكز للمشاركة في بطولات إفريقيا.. في العام المقبل لن نسمح باشتراك أي فريق في أكثر من بطولة ومن سيلعب إفريقيا لن يلعب عربيًا ونسعى دائما لمساندة الأهلي والزمالك وباقي الأندية حتى يكون لدينا منتخب قوي".

وأشار رئيس اتحاد الكرة، إلى أن السنوات الماضية شهدت الأجواء في الكرة المصرية بعض الإنفلات بشكل عام والكل تأثر به، مضيفًا:"نحاول عمل دورات للحكام ولا نبخل عليهم ونعالج الأخطاء ونتحدث مع الحكام عن ضرورة فرض الشخصية داخل الملعب، وحكام مصر لديهم ذكاء كبير وفطنة، ورئيس اللجنة عصام عبد الفتاح يبذل مجهودًا كبيرًا ويجب على الإعلام مساندتهم والحكم هو إنسان يخطئ في النهاية ولكل شخص خطأ ويجب تقبله وعدم قتله".

وأضاف:"نعمل في الفترة الحالية على بطاقة التعارف للجماهير واتفقنا رسميًا على وجود الأمن العادي خارج الملعب مثل العالم كله.. فهناك انفلات من الجماهير ولا أريد الضغط على الأمن لأن هناك أولويات كثيرة أمنية في المرحلة الجارية واتفقنا مع شركة أمن من ستنظم دخول الجماهير من داخل الملاعب خلال الفترة المقبلة".

وأتم حديثه بالإشارة إلى أنهم يعملون على وجود ملاعب على أعلى مستوى في كأس الأمم، مضيفًا:"تقنية الفار تكلفتها عالية والملاعب غير مجهزة لها في الوقت الحالي".