خالد الغندور لمصراوي: تجربة بيراميدز حققت نجاحا كبيرا تحت رئاسة آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فوزي:

يرى الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، أن تجربة نادي بيراميدز حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية مع تركي آل الشيخ.

وقبل ساعات، أعلن نادي بيراميدز، نقل ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية استثمارات المالك السابق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية في مصر.

وقال الغندور في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، إن تجربة بيراميدز تحت قيادة تركي آل الشيخ حققت نجاحات عدة، الأمر الذي زاد من قوة المنافسة في الدوري.

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وأضاف:" أتمنى أن يكون المالك الجديد لبيراميدز بنفس قوة تركي آل الشيخ والذي رحل عن رئاسة النادي قبل ساعات".

وأوضح، أنه كان يتمنى استمرار تجربة بيراميدز تحت رئاسة تركي آل الشيخ، لافتا أن الظروف هي ما دفعت رئيس هيئة الترفية السعودية للتخلي عن منصبه.

وأتم الغندور تصريحاته:" أتمنى أن يحافظ المستثمر الجديد لبيراميدز علي فريق ولا يسمح لتلك التجربة بأن تنتهي".